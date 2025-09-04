Street food, mercatini, mostre, concerti ed eventi sportivi: ad Attigliano è tutto pronto per la ‘Festa di fine estate’, in programma dal 12 al 14 settembre in piazza Umberto I e nelle vie del centro storico. Un appuntamento speciale, perché per la prima volta tutte le associazioni locali si sono unite, con il supporto dell’amministrazione comunale, per dar vita a una manifestazione che vuole diventare punto di riferimento del territorio.

Il via sarà venerdì 12 settembre alle 16.30 con la conferenza di apertura, seguita dall’inaugurazione delle mostre e dall’apertura degli stand gastronomici. La serata si concluderà con la musica live dei ‘Signor Wolf’.

Sabato 13 si aprirà all’alba con la Umbra walking ultramarathon (126 chilometri lungo il ‘Cammino della Pietra Bianca’), mentre nel pomeriggio il paese ospiterà mostre, laboratori per bambini, il murales dell’artista Daniele Del Sette, l’Open day delle associazioni locali e l’arrivo del Vespa club di Amelia. La serata sarà animata da street food e dal dj set di Andrea Celestini.

Domenica 14 spazio ancora allo sport con la Umbra walking marathon (45 chilometri) e la prima edizione della ‘Super bike della Pietra Bianca’, pensata per i ciclisti. Nel pomeriggio tornano mostre, laboratori per bambini, mercatini vintage e artigianato, insieme all’esposizione di Vespe d’epoca. La chiusura, dalle 18, sarà affidata all’aperitivo in piazza, allo street food e alla musica live di Luca & Monica, fino al gran finale delle 23.

«Un evento che racchiude l’essenza del nostro paese – spiegano gli organizzatori – dove ogni associazione e ogni persona è libera di esprimere se stessa. Una fine che segna nuovi inizi».