Trevi è pronta a vivere il suo fine settimana più atteso. Dal 3 al 5 ottobre prende il via l’Ottobre Trevano 2025, la manifestazione che ogni anno trasforma il borgo umbro in un grande palcoscenico diffuso, dove il Medioevo incontra enogastronomia, folklore e tradizione. Dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, l’attesa lascia ora spazio alla festa: un calendario che unisce storia e comunità, radici e innovazione, grazie alla passione dei tre terzieri – Matiggia, Piano e Castello – e al coinvolgimento dell’intera città.

Il sipario si alza venerdì 3 ottobre con uno degli appuntamenti più amati: il Convivium dei terzieri e la Disfida dei sapori (ore 19.30, centro storico). Una cena itinerante tra le taverne, dove i cuochi dei tre rioni proporranno piatti ispirati al Medioevo, utilizzando ingredienti locali e apparecchiando le tavole con utensili d’epoca. Un viaggio sensoriale che rinnova ogni anno la sfida culinaria. Alle 22, in piazza Mazzini, spazio invece alla creatività con le Allegorie: spettacoli in costume che vedono i popolani, guidati dai terzieri, mettere in scena musiche, danze e scenografie legate a un tema comune. Decine di figuranti daranno vita a uno show di grande impatto scenico, che inaugurerà ufficialmente la manifestazione.

Il borgo si tingerà poi dei colori medievali sabato 4 ottobre, con il corteo storico alle 21.30. Oltre 300 figuranti sfileranno per le vie del centro in abiti d’epoca, tra bandiere, torce e musiche. La serata culminerà con il cerimoniale del Giuramento, ricostruito su documenti originali, che stabilirà l’ordine di partenza della corsa del giorno successivo. Un momento solenne, che restituisce tutta l’atmosfera cavalleresca del Trecento.

Il clou del weekend arriverà domenica 5 ottobre con il Palio dei terzieri (ore 14.30, centro storico). Venti portacolori per ciascun rione si contenderanno la vittoria spingendo un carro di 430 chili lungo un percorso in salita di 800 metri, accompagnati dal tifo caloroso della folla che, come da tradizione, gremirà il centro storico. Una sfida dura e identitaria, che unisce agonismo, appartenenza e passione, rendendo il Palio il cuore pulsante dell’Ottobre Trevano. In serata, dalle 20, l’apertura delle Taverne dei terzieri offrirà piatti tipici e convivialità, proseguendo poi per tutto il mese.

«Il nostro borgo è pronto a immergersi nel tempo che fu, con tutto il suo fascino e i suoi sapori», ha detto il presidente dell’ente Palio, Alessandro Falasca. «Siamo certi che anche quest’anno richiameremo tantissimi appassionati e turisti da tutta Italia».