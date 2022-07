‘Sulle ali della gazza’: primo romanzo per il ternano Giovanni Grimani

Bob Massoli è un modello famoso e ambìto dalle maison più importanti, il suo portamento slanciato e il suo aspetto estetico glielo consentono. Purtroppo suo malgrado si ritrova ad essere testimone di un omicidio: da quell’istante compie una serie di scelte indecifrabili. La mafia nigeriana lo vuole morto e lui, invece di denunciare tutto alla polizia, inventa dal nulla una nuova personalità facendo scomparire il vecchio sé: ma anche in questo caso sbaglia abito e presto la sottoveste glicine viene strappata via. Tra equivoci e problemi di varia natura, deve allontanare i sospetti, e per farlo sembra persino pronto a sposare un ricco produttore cinematografico, ignaro d’essersi innamorato di un uomo.

‘Cosa si è disposti a fare per raggiungere il successo?’

Strano a dirsi ma nella sua nuova vita camouflage, Bob sembra ritrovare persino la fama dei giorni migliori. Però tutto precipita quando la sua fidanzata e il suo miglior amico intuiscono l’inganno. Cosa sarà davvero disposto a compiere Bob Massoli per restare vivo? È l’ambizione del protagonista a guidare la storia: Bob, pur trovandosi coinvolto in una vicenda che mette in pericolo la sua vita, non rinuncia alla possibilità di una carriera… differente.

Il romanzo

‘Sulle ali della gazza’ – Helike Edizioni di Terni – è il primo di una collana di romanzi che raccontano le avventure di Bob Massoli, un giovane millennial che passa con disinvoltura da un lavoro all’altro, senza un soldo, sfrontato e con qualcuno sempre alle calcagna per via del suo contegno da incosciente.

L’autore

Giovanni Grimani, ternano e laureato in lettere presso l’università ‘La Sapienza’ di Roma, lavora nel settore dei media e della comunicazione. ‘Sulle ali della gazza’ è il suo primo romanzo. Il libro è disponibile in formato cartaceo e digitale in tutte le librerie e negli store online (https://amzn.to/3yd1SeW).