Ternana senza limiti, poker al Teramo: 2-4 con ‘pazza’ ripresa

Ancora pazza Ternana. E, così come accaduto con il Bari, vincente: al ‘Bonolis’ di Teramo i rossoverdi non brillano nel primo tempo, poi si scatenano nella ripresa e rifilano un poker ai biancorossi grazie alle realizzazioni di Partipilo, Furlan e Falletti, quest’ultimo autore di una doppietta. Finisce 2-4 dopo che i padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio in avvio di ripresa: serie B ormai ad un passo. Prima del calcio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Antonio Vanacore, il vice allenatore della Cavese scomparso a 45 anni dopo aver contratto il Covid-19. Domenica si riprende al ‘Liberati’ contro la Vibonese.

Equilibrio



Mini turnover in casa rossoverde con maglia da titolare per Suagher, Damian, Salzano e Ferrante. Massimo equilibrio in avvio di match con il Teramo che punta – subito un paio di fuorigioco grazie ai buoni movimenti del pacchetto difensivo – sulla profondità, mentre la Ternana si fa viva al 10′ con la conclusione deviata di Falletti dal limite dell’area. Le Fere prendono possesso del campo con il trascorrere dei minuti e nel giro di pochi minuti arrivano altri due tentativi con Partipilo e ancora il trequartista uruguaiano: nessun problema per Lewandowski. Avversari tosti gli abruzzesi, bendisposti sul terreno di gioco e capaci di creare grattacapi: al 32′ è Arrigoni a chiamare alla risposta Iannarilli dopo uno spunto per vie centrali. Allo scadere di frazione è Ferrante a rendersi pericoloso approfittando di un buon lancio di Falletti: stop e tiro con il mancino che impegna l’estremo difensore polacco. Incontro bloccato e squadre al riposo con porte inviolate.

Coordinazione Falletti e 0-1. Poi black-out difensivo



Nessun cambio in avvio di ripresa. Il punteggio invece muta a favore delle Fere grazie ad una coordinazione tecnica di ottima fattura di Falletti: il 17, posizionato al limite dell’area, calcia al volo la sfera in seguito ad un rinvio del pacchetto arretrato degli abruzzesi e batte di precisione Lewandowski. La sfida si accende e al 50′ ci sono forti proteste del Teramo per l’atterramento di Santoro – Defendi lo tocca – nei sedici metri rossoverdi, quindi la magia del centrocampista biancorosso: gran tiro dai venti metri e per Iannarilli non c’è nulla da fare. Ternana in black-out. Due minuti e l’undici di Paci ribalta lo score su un abbaglio del portiere ciociaro in seguito alla conclusione di Bombagi da lontano: facile il tap-in di Costa Ferreira per il 2-1 dei padroni di casa.

Pazzo secondo tempo, 2-3 Fere



Tutt’altra storia la ripresa. La Ternana attacca e riagguanta il Teramo con una giocata di Partipilo: tocco in lob ad eludere l’intervento di Diakite in area e destro vincente solo di fronte a Lewandowski per il gol che vale il 2-2. Lucarelli non perde altro tempo e opera un doppio cambio con gli ingressi di Palumbo e Raičević per Damian e Ferrante. Segmento del match elettrizzante ed i rossoverdi esultano ancora: Furlan segue con insistenza un’azione al limite dell’area degli abruzzesi e va a segno grazie ad un rimpallo fortunoso che spiazza il portiere polacco. Incredibile sviluppo della contesa. Il tecnico livornese opta per altre due modifiche: dentro Peralta e Boben per Partipilo e Furlan. Si passa alla retroguardia con tre elementi e altrettante punte. Per poco, perché Kontek avanzerà in mediana per andare a formare un 4-3-3.

Super Lewandowski, poi il poker

Lewandowski si supera su Palumbo e Raičević. Ma l’appuntamento con il quarto gol è solo questione di secondi: Falletti, ben lanciato da Peralta in campo aperto, arriva a tu per tu con il portiere del Teramo e lo infila con un perfetto diagonale. Show Fere. Tuttavia il Teramo non si dà per vinto e serve un grande Iannarilli per evitare la marcatura del neo entrato Mungo, mentre dall’altro lato Falletti cede il posto a Torromino per i minuti finali. Il punteggio non cambierà più, la Ternana vola verso il ritorno in serie B.

«Mandato un messaggio importante». Il ricordo di Gianni Ortenzi



«Mantenere 95 minuti l’attenzione non è facile, però abbiamo – il commento di Lucarelli – questi black-out di 3-4 minuti. Ci dobbiamo lavorare al di là di essere una squadra che non si arrende mai e ribalta le partite: siamo quasi alla fine e il margine di errore deve ridursi. I ragazzi stanno bene, questo era un match ad alto rischio e gli ho detto che oggi dovevano avere l’umiltà di pensare ad un incontro di grande fatica. Il Teramo ha speso molto nei primi 60 minuti, poi quando si allargano le maglie troviamo le giocate che ci consentono di vincere le partite. L’obiettivo? Lo sentiamo, è più vicino, inutile dire di no. A patto che si vinca. Ci tenevamo a mandare un messaggio importante: Catanzaro resta un incidente di percorso e non ci siamo mai sentiti in crisi. Talvolta si può incappare in una giornataccia. Dedico la vittoria a Gianni Ortenzi, per tanti anni è stato magazziniere della Ternana: condoglianze alla famiglia da parte di tutti noi per la sua scomparsa. A Vanessa – segreteria sportiva di via della Bardesca – va tutto il nostro affetto. Inoltre un pensiero per le famiglie Spinelli – ha perso la vita la moglie di Aldo Spinelli – e Vanacore».

Il tabellino

Teramo (4-4-1-1): Lewandowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Ilari (78′ Di Francesco), Santoro, Arrigoni (c), Costa Ferreira; Bombagi (87′ Gerbi); Pinzauti (67′ Mungo). A disposizione: D’Egidio, Bellucci, Trasciani, Lombardi, Viero, Kyeremateng. Allenatore: Massimo Paci

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c), Suagher, Kontek, Frascatore; Damian (57′ Palumbo), Salzano; Partipilo (63′ Peralta), Falletti (78′ Torromino), Furlan (64′ Boben); Ferrante (57′ Raičević). A disposizione: Vitali, Celli, Mammarella, Ndir, Russo, Proietti, Vantaggiato. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (assistenti Fabio Pappagallo e Mauro dell’Olio di Molfetta, IV° ufficiale Mario Perri di Roma1)

Reti: 51′ Santoro, 53′ Costa Ferreira (TERA); 47′ e 72′ Falletti, 56′ Partipilo, 62′ Furlan (TERN)

Calci d’angolo: 4-3

Recupero: 0; 4