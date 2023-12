Nicola Guida nel comitato scientifico del CSAIA

di G.G.

Nuova ‘avventura’ per il presidente della Ternana Calcio, Nicola Guida. Il proprietario di Pharmaguida entra infatti a far parte del comitato scientifico del neonato Centro studi avanzati per l’intelligenza artificiale (CSAIA). Nato da un’idea del professor Piero Paolo Maria Menchetti, il CSAIA ha come obiettivo la volontà di aggregare saperi diversi, umanistici e scientifici, intorno ad uno dei temi portanti per la rivoluzione industriale del terzo millennio, quello appunto dell’intelligenza artificiale. La Fondazione sarà la prima in Italia ad occuparsi di IA con un approccio multidisciplinare, capace di coniugare la dimensione scientifica con quella culturale, la componente accademica con quella industriale e professionale. Presenti nel comitato scientifico anche sette atenei italiani (con la partecipazione di tre rettori in carica e di un ex rettore), il CNR e il Centro di cultura acientifica ‘Ettore Majorana’ di Erice.