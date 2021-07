Ternana Soccorso e Cerpc: il sodalizio va avanti

Piena conferma del sodalizio fra la Ternana Soccorso dei fratelli Nardi e il Cerpc (Centro emergenza radio protezione civile) sul fronte dell’assistenza alla popolazione per tutte le problematiche che possono verificarsi. L’impresa ternana, dopo aver allestito lo scorso anno il veicolo Hyundai in dotazione all’associazione, ha sostenuto le spese per l’assicurazione, dando a suo modo un ulteriore contributo alle attività del Cerpc. Stima e gratitudine vengono espressi dai rappresentanti l’associazione, nei confronti dei fratelli Nardi per quanto viene messo in campo con costanza e spirito solidale.

