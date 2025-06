Una domenica fuori dall’ordinario a borgo Bovio per via della I infiorata per il Corpus Domini, organizzata grazie ad un’idea della parrocchia di Santa Maria della Misericordia e del comitato dei commercianti di quartiere.

In campo i volontari che, per dieci giorni, hanno colorato la segatura ed i trucioli con cui questa mattina sono stati creati il tappeto e le icone. Dalla prima mattinata di domenica i cittadini, in collaborazione con i commercianti di zona, hanno preparato l’infiorata. Protagonisti anche i bimbi della scuola materna di Santa Maria della Misericordia.

Alle 18 la messa nella parrocchia e, a chiudere il cerchio, la processione che attraverserà via Tre Venezie per raggiungere Piazzale Giovanni Paolo II. C’è il patrocinio del Comune con il coinvolgimento in particolar modo dell’assessore al welfare Viviana Altamura.