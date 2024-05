Si è svolto regolarmente il consueto mercatino settimanale del mercoledì a Terni. Nei giorni scorsi Fiva Confcommercio aveva chiesto di poter lavorare anche in occasione del 1° maggio e il Comune ha dato l’ok: non tutti gli ambulanti erano presenti, ma in ogni caso l’affluenza è stata buona.

