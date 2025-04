Si avvicina l’edizione numero 129 del Cantamaggio. Mercoledì mattina in biblioteca comunale c’è stata la presentazione: «Saranno 10 giorni di eventi che faranno conoscere Terni con le sue tradizioni e la sua storia», commenta il presidente dell’Ente Maurizio Castellani.

La kermesse si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio. Tra le novità 2025 l’ente Cantamaggio, in collaborazione con Confartigianato Terni e Confcommercio Terni, ha indetto per la sua I edizione il concorso per la migliore vetrina dedicata al Cantamaggio ‘Tra fiori e sentimenti’. «L’obiettivo è quello di rendere più bella, gradevole e ospitale la città, attraverso l’utilizzo di allestimenti in grado di abbellire le vetrine delle attività ternane attraverso l’utilizzo di fiori o altri mezzi in grado di valorizzare il legame affettivo tra i cittadini e questa tradizionale festa di Primavera», viene sottolineato. Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi di tutto il territorio comunale di Terni dotati di vetrina. Le vetrine dovranno rimanere allestite dal 30 aprile al 4 maggio (compreso). I primi tre classificati saranno premiati con una targa celebrativa la sera del 4 maggio in piazza Europa.

La tradizionale sfilata ci sarà, come di consueto, il 30 aprile: «Quest’anno il raduno dei carri e l’allineamento verrà predisposto entro le 20.30 in piazza della Stazione. All’incirca alle 21 prenderà il via la sfilata vera e propria attraversando viale della Stazione, piazza Tacito, corso Tacito, piazza della Repubblica fino ad arrivare al palco in piazza Europa». Sei i carri a sfilare.

In ordine di partenza saranno ‘Oltre la gabbia: la forza di scegliere la libertà’ del gruppo maggiaiolo di Acquasparta realizzato dal Carnevale dei bambini di Acquasparta, ‘La vita è ‘na giostra’ del gruppo maggiaiolo Polymer Sabbione Pallotta realizzato dal centro socio culturale Polymer, ‘No more war’ del gruppo maggiaiolo Montecastrilli realizzato dalla Comunità Incontro e Maceole, ‘Natura contro’ del gruppo maggiaiolo Aics Terni e Asd Il Salice, ‘Alta marea’ del gruppo maggiaiolo Giovani maggiaioli arronesi e ‘Na Primavera da favola’ del gruppo maggiaiolo Riacciu. A chiudere il convoglio il carro fuori concorso delle penne all’arrabbiata a cura sempre del gruppo maggiaiolo Riacciu. Al termine della sfilata i carri di maggio verranno esposti in piazza Europa fino al 4 maggio. Durante questo periodo inoltre tutti i pomeriggi i carri verranno animati da spettacoli musicali.

Spazio poi al XIII concorso di poesia in dialetto e in lingua italiana Alighiero Maurizi che si terrà il 2 maggio alle 16 presso la Bct. Sono state presentate per la competizione un totale di 56 poesie per 28 partecipanti di cui 11 fuori comune. Il 3 maggio alle 15 è in programma la sfilata dei mini carri che partiranno da piazza Tacito a piazza Europa, realizzati dalle scuole dell’infanzia e delle elementari. Sempre il 3 maggio alle 18 il teatro Secci farà da location al concerto della banda sinfonica del Briccialdi.

In collaborazione con la Pro loco di Terni il 12 maggio alla Bct verrà allestita un mostra di pittura e fotografia dal titolo ‘Omaggio a Terni e al Cantamaggio’ in collaborazione con la Pro loco di Terni. «Abbiamo raggiunto il traguardo di essere arrivati alla 129esima edizione – le parole di Castellani – e quest’anno grazie alla partecipazione anche di altri comuni del territorio e a tutti coloro che hanno deciso di accompagnarci in questa edizione 2025 ci auguriamo una grande partecipazione e che questo appunto fisso per tutta la città diventi sempre più grande. 10 giorni che siano conosciuti non solo in Umbria, ma in tutta Italia, a livello nazionale».

Per l’assessore al turismo Alessandra Salinetti «il Cantamaggio per Terni rappresenta un momento irrinunciabile, un pezzo della sua storia e dell’identità di tutti i ternani. Una festa popolare nel senso più alto del termine, portata avanti dalla fine dell’Ottocento con una passione e una dedizione che si rinnova ogni anno. Una tradizione che mette in campo tanta creatività e che contribuisce a fa conoscere la città e il suo territorio. Come amministrazione comunale intendiamo promuovere e sostenere ogni forma di collaborazione con tutti i soggetti che, come l’Ente Cantamaggio si impegnano per offrire iniziative con risvolti culturali e turistici e momenti di svago e socialità rendendo vivace la città».

Il direttore artistico è Lorenzo Nicoletti: «Abbiamo voluto inserire in cartellone un festival per avvicinare un target under 35, sabato 3 maggio con artisti di livello nazionale insieme ad artisti del territorio. Il main artist è Claver Gold, un rapper molto popolare tra i giovani. Una iniziativa che porti cultura ma che faccia anche riflettere su temi molto sensibili come quello della droga».