di M.L.S.

Una serata estiva tra musica e buon cibo. Il parco Bruno Galigani a Cardeto è rinato dopo anni di chiusura. Sabato sera tanti cittadini hanno ‘invaso’ il parco anche in cerca di frescura. Grazie all’impegno dello staff del bar gestito da Marco Tribulati hanno potuto gustare ottime pizze, taglieri e birra, il tutto ‘condito’ dalla travolgente musica del dj Enrico Pontecorvi.

Un grande impegno, si diceva, da parte dello staff che ogni sera coccola clienti di tutte le età e movimenta il parco. Certo tornare all’epoca d’oro del parco, quando negli anni Ottanta e Novanta rappresentava il luogo d’incontro della movida ternana forse non è facile, i tempi sono cambiati, la vita è cambiata. Ma gli sforzi non mancano e vengono ripagati.

Spesso i residenti del quartiere collaborano all’organizzazione di eventi e serate per tutti, bambini, anziani e giovani., un quartiere che da sempre si è contraddistinto per la sua voglia di socialità portando avanti anche vere e proprie battaglie, prima per far riaprire il parco rimasto chiuso per oltre dieci anni, poi per riqualificare e rendere vivace l’intera zona. Ora l’auspicio è che il parco Galigani possa tornare fruibile al 100% anche con gli spazi dedicati allo sport.