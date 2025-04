«Conoscere la città attraverso lo sport e il gioco». Venerdì 11 aprile nel centro storico di Terni andrà in scena la finale regionale di Orienteering delle competizioni sportive delle scuole di primo e secondo grado dell’Umbria. Più un percorso riservato per le scuole primarie del comune di Terni. Un’iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Terni, dal Comune di Terni e dalla fondazione Carit.

«Un evento che abbiamo voluto con forza – ha detto l’assessore del Comune di Terni Marco Schenardi – perché crediamo sia un modo per far conoscere la nostra città partendo dai ragazzi più piccoli. Un evento che in futuro proveremo ad allargare anche alle persone adulte, magari le famiglie. Saranno circa 250 i giovani coinvolti: 80 parteciperanno alla gara vera e propria, che darà diritto a chi vincerà di andare a fare le gare nazionali; circa 70 faranno la gara fuori classifica; 150 saranno i bambini delle scuole primarie che, insieme alle maestre, cominceranno a capire la gara girando la città in un percorso a loro dedicato».

La partenza è prevista alle 9.30 da palazzo Spada, punto di ritrovo dei partecipanti dalle 9. i giovani parteciperanno a coppie maschile e femminile, dello stesso istituto, utilizzando una bussola e una carta topografica, realizzata appositamente, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo, transitando dai diversi punti di controllo posti nel centro della città; raggiunto il punto di controllo, una volta registrato il passaggio sul proprio testimone di gara, vincerà chi impiegherà il tempo minore. Per consentire lo svolgimento della manifestazione i varchi della zona a traffico limitato rimarranno chiusi fino alle 11.

