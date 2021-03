Terni: agenti ‘abusivi’, nei guai associazione di volontariato

La sede dell’associazione è a Terni, dove è stata fondata nel 2001, la denuncia è partita invece da Roma, a seguito dell’inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi di Tulipark, tradizionale kermesse fioristica: nei guai è finito il presidente delle ‘Guardie nazionali ambientali’, accusato di possesso di segni distintivi contraffatti, reato che punisce chi detiene senza autorizzazione distintivi e altri oggetti simulando le funzioni di una forza di polizia. In pratica l’associazione – con tanto di auto di servizio lampeggianti che ricordano per colori e scritte quelle della guardia di finanza, divise, palette, stemmi, distintivi, fino a pistole caricate con spray urticante – avrebbe annoverato al suo interno volontari che svolgono vere e proprie funzioni di polizia. Gli iscritti – secondo le indagini del reparto prevenzione crimine e della divisione amministrativa e sociale della questura di Roma – avrebbero avuto una struttura gerarchica, pagando una quota associativa a secondo del grado che ricoperto, da ‘agente semplice’ a ‘colonnello’. A far scattare i sospetti degli agenti (veri), uno dei volontari notato durante la manifestazione – alla quale era presente anche l’ambasciatrice olandese – per via della casacca con scritto il nome dell’associazione e munito di radio portatile e fondina al cui interno si intravedeva una pistola, risultata poi essere una pistola spray al peperoncino. Le indagini della polizia di Stato proseguono, anche per far chiarezza sulla destinazione dei fondi di beneficenza gestiti dall’associazione. L’auto presente al parco, sequestrata, è risultata pignorata per 150 mila euro.

