Si terrà dal 18 al 27 aprile (orario 17-20) presso il Museo diocesano e capitolare di Terni, in via XI Febbraio, la mostra ‘Prima Vera Arte 2’, evento dedicato all’arte contemporanea (pittura, scultura, incisione, fotografia, arte digitale). L’organizzatrice/curatrice è la dottoressa Liviana Sinibaldi che, in occasione del vernissage previsto per venerdì 18 aprile alle ore 17, inaugurerà l’esposizione con il critico d’arte Alfio Borghese e e il maestro Alvaro Caponi dell’associazione culturale Domus Octavia. Sempre nell’ambito del vernissage è prevista l’esibizione della scuola di danza Scarpette Rosse. Durante i giorni della mostra, il 25 aprile si terrà l’Aprile Libro Art, mentre il 27 ci sarà il brindisi di chiusura.

