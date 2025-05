Partono gli eventi estivi organizzati al parco ‘Galigani’ (Cardeto) dal comitato di quartiere, sempre molto attivo durante l’intero arco dell’anno. Domenica 1° giugno, dalle ore 21.30, c’è la seconda edizione di ‘Estate in Musica’, e il sottotitolo è: ‘Noi portiamo la musica e voi… portate il dolce!’. Nello spazio adiacente la casetta del comitato si esibirà The International Sound – Lanfranco, Lucilla e Stefano – con brani degli anni ’60 e ’70. L’invito rivolto a tutti, visto anche il successo della prima edizione, è di sbizzarrirsi con le creazioni culinarie per realizzare quel clima di piacevole condivisione che caratterizza tutti gli eventi al parco Cardeto. Per inaugurare gli eventi estivi con il piede giusto.