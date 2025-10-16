Iniziativa del Club Alpino Italiano di Terni – sezione ‘Stefano Zavka’ – nella serata di martedì 21 ottobre, quando alle ore 21 presso il cinema Politeama Cityplex di Terni, verrà proiettato il docufilm ‘Oltre ogni cima’ uscito nei giorni scorsi. Una pellicola – la regia è di Werner Bertolan e la distribuzione di Mescalito Film – incentrata sulla figura dell’austriaco Hermann Buhl, mito dell’alpinismo moderno e pioniere dello stile alpino in Himalaya. Nel 1953 fu il primo a scalare un ottomila in solitaria e senza ossigeno.