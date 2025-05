Concerto gratuito della banda dell’Aeronautica Militare nel pomeriggio – inizio alle 17 – di lunedì al teatro ‘Secci’ di Terni. L’evento è stato organizzato come omaggio all’aviatore Alvaro Leonardi a cento anni dalla concessione della Medaglia d’oro di benemerenza.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Pionieri Aeronautica e l’associazione Arma-Aeronautica (sezione di Terni). «La sua figura e le sue gesta saranno rievocate attraverso gli interventi del generale di squadra aerea Giorgio Baldacci, di Sandro Proietti e di Sergio Bellezza», viene ricordato. La banda è composta da 54 orchestrali e 6 militari del supporto logistico. Di seguito il programma.

• Alberto Di Miniello (1898-1986) – MARCIA D’ORDINANZA

• Giuseppe Verdi (1813-1901) – LUISA MILLER (Sinfonia) (arr. G. Dall’Ara)

• Philip Sparke (n. 1951) – TWO PART INVENTION (arr. P. Sparke)

• Alfred Reed (1921-2005) – THE HOUNDS OF SPRING

• J. Lennon (1940-1980) / P. McCartney (n. 1942) – UNFORGETTABLE BEATLES (arr. R. Granata

• Richard Rodney Bennet (1936-2012) – MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (arr. J. Valta)

• Rafael Hernandez (1892-1965) – EL CUMBACHERO (arr. N. Iwai)

• Michele Novaro (1818-1885) / Goffredo Mameli (1827-1849) – IL CANTO DEGLI ITALIANI