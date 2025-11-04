di M.L.S.

Un invito a riflettere sul valore dell’autenticità e della libertà. Questo il senso dello spettacolo organizzato dall’associazione Filarmonica Umbra per sabato 8 novembre, alle 17.30, al teatro Secci di Terni. Si tratta del family concert ‘L’usignolo e l’imperatore’, una toccante fiaba in musica liberamente ispirata al celebre racconto di Hans Christian Andersen.

Lo spettacolo, prestigiosa coproduzione tra Fondazione Trg e Unione musicale Onlus, è pensato per il pubblico delle famiglie e sarà replicato in doppia replica per le scuole lunedì 10 novembre alle 9.30 e alle 11. Sul palco si alterneranno gli attori Mirjam Schiavello, Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, diretti e ideati da Giacomo Ravicchio, con musiche originali di Andrea Chenna. Il cast vanta professionisti di alto livello: Mirjam Schiavello è un’attrice e cantante formatasi in diverse scuole internazionali e impegnata in produzioni che spaziano dalla prosa al teatro musicale; Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, attori e autori di consolidata esperienza nel Teatro ragazzi e Giovani Buonarota ha lavorato anche a regie liriche e produzioni per la Rai, mentre Pisci è noto per la collaborazione con il Teatro dell’Angolo.

La trama, delicata e commovente, narra di un potente Imperatore della Cina che sostituisce il canto unico e libero di un umile usignolo con la perfezione meccanica di un uccellino artificiale. Solo quando il congegno si guasta, il ritorno inatteso e gratuito del vero usignolo gli restituisce il gusto per la vita e la meraviglia più autentica. Questo adattamento mantiene intatta la sua forza tematica: l’usignolo incarna una bellezza autentica e vitale che si manifesta in modo irripetibile.

Anche quest’anno la Filarmonica Umbra aderisce all’Art Bonus, grazie al quale è possibile sostenere l’associazione affinché continui la sua attività artistica e culturale. L’Art Bonus consente ai mecenati (enti, imprenditori o semplici privati) di detrarre le imposte del 65% di quanto donato.