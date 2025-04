In occasione della giornata internazionale della sicurezza sul lavoro, lunedì 28 aprile alle 20.30, al teatro Secci di Terni, si svolgerà uno spettacolo intitolato ‘Memorie d’acciaio – Cultura della sicurezza’ scritto, diretto e interpretato da Stefano de Majo, accompagnato dalle visual art di Paul Harden e dal supporto tecnico di Speed sound service.

«L’evento – spiega de Majo – mira a ricordare, riflette e cambiare il tema della sicurezza, che non è un obbligo, ma un diritto, e soprattutto, una cultura. Lo spettacolo è un viaggio nella storia antica e moderna di un territorio votato sin dalle origini al lavoro. Di grande impatto emotivo saranno le immagini in visual art di Paul Harden che rielaboreranno il film Acciaio del 1933, diretto da Walter Ruttmann e sceneggiato da Luigi Pirandello con la collaborazione di Mario Soldati». Stefano de Majo darà voce alle memorie di piccoli e grandi personaggi, eroi, poeti, illustri lavoratori e operai ignoti, uniti insieme in secoli diversi. L’evento prodotto da Acciaio teatro è organizzato dall’associazione culturale per Terni Città Universitaria, il Ccep-Unla, in collaborazione con Umbra Ciei, Terni risorse, Cgil, Cisl e Uil.