Terni: al via la seconda edizione di ‘Umbria classic festival’

La musica classica nei palazzi di Terni. Inizia sabato 2 marzo la seconda edizione di ‘Umbria classic festival’, la rassegna musicale organizzata dall’associazione Mozart Italia Terni con il sostegno della fondazione Carit e la collaborazione del Comune di Terni. Sabato alle 18, nella sala dell’Orologio del Caos si terrà il concerto ‘Sogno d’amore’ che vedrà la partecipazione degli artisti Aron Chiesa, primo clarinetto dell’orchestra del teatro alla Scala di Milano, Martina Santarone violista del quartetto Werther, e Michelangelo Carbonara, pianista di fama internazionale.

I palazzi storici

Il festival andrà avanti fino al 9 marzo in diversi palazzi storici della città, come palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato, la sala dell’Orologio al Caos, il Cenacolo San Marco di Terni. «Le bellezze architettoniche e paesaggistiche della città e della regione saranno dunque protagoniste durante gli eventi – evidenzia la presidente dell’associazione Mozart Italia Terni e direttore artistico della rassegna, Anais Lee – creando una sinergia perfetta tra la musica classica e il patrimonio culturale umbro. Questa iniziativa contribuirà a consolidare l’identità territoriale e a promuovere l’Umbria come destinazione culturale di rilievo. In occasione degli eventi musicali ci sarà anche l’opportunità di conoscere e valorizzare alcune eccellenze enogastronomiche con degustazioni di vini. Il pubblico avrà l’opportunità di accedere gratuitamente a tutti gli eventi, grazie al sostegno ed al patrocinio della Regione Umbria, della Camera di commercio dell’Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Terni».