Terni, alla scuola De Filis un murale de ‘Lo Zoo di Simona’

L’opera de ‘Lo Zoo di Simona’ racconta con un grande murale la storia di Zarifa, la donna sindaco più giovane dell’Afghanistan che, ora che i talebani si sono assicurati il controllo del Paese, sa di essere in pericolo di vita, ma ha deciso coraggiosamente di non tentare la fuga. La sua intenzione è quella di continuare a combattere, perché crede in un futuro migliore e per questo vuole lottare: per i diritti suoi e di tutte le altre donne. Martedì 14 dicembre alle 11 all’istituto comprensivo De Filis di Terni, verrà inaugurato ‘Ciccia Kabul & Friends’. L’opera è diventata opera collettiva dei ragazzi della De Filis che l’hanno di fatto realizzata, avendo la preziosa opportunità di lavorare insieme, fare qualcosa di creativo e riflettere su un tema di grande attualità.

Il murale

«’Ciccia Kabul’ parla della rivoluzione delle donne afghane, silenziosa e continua; delle donne che non vogliono stare al posto dove le vorrebbe relegare la dittatura talebana, mute, schiave e coperte. Le donne afghane non possono essere cancellate, devono essere colorate e illuminate. Donne portate alla ribalta anche dalla contemporaneità dell’arte – dice Simona Angeletti – perché non si sentano mai sole, abbandonate, per provare ancora, tenacemente, a sfidare il modello patriarcale talebano, trovando alleate ovunque nel mondo. Alleate attive, colorate, risolutive, speranzose come eroine contemporanee. Abbiamo il dovere di offrire una speranza anche attraverso un’arte di strada, distante e a volte distratta: anche l’arte di passaggio, di un porticato, può dire la sua, può lasciare una traccia. E lasciare un messaggio per le donne afghane a Terni è come mandare un messaggio a tutte le donne uccise ancora ogni giorno, anche vicino a noi; alle donne costrette a convivere con un maschilismo imperante, subdolo, impregnato in qualsiasi tessuto sociale tanto da far passare per normale, ciò che normale non è, che le vede, ci vede, ancora come oggetto di possesso».

Lo Zoo di Simona al Mishima di Terni

In questi giorni, esattamente dallo scorso 8 dicembre e fino al 31 marzo 2022, ‘Lo Zoo di Simona’ è in mostra – ‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’ – al Mishima. Circa quaranta tele, di varie dimensioni, che si sposteranno, cambieranno, modificheranno e che andranno ad arredare tutte le pareti del Mishima. «CicciaWonderZoo, CicciaSantaRaffa, CiccioAmerica, AbbraccioaCuore in varie versioni, Ciccia Kabul e la presentazione del nuovo CiccioValentino. Insomma, uno Zoo sempre in mutazione: allegro, fantasioso, che fa riflettere, per chi lo desidera, e anche estremamente attaccato a questo territorio. Da Natale a Pasqua, tra amici». Intanto, il 19 dicembre, dopo l’ultima risalente al 2005, verrà fissata una nuova quotazione dei quadri de ‘Lo Zoo’, in un’asta su Ars Value. Una tappa importante per l’autrice ma anche per i collezionisti dello Zoo.