Terni, Amanda Rosi protagonista a Roma con una mostra

L’artista di Terni Amanda Rosi, è stata protagonista con una mostra mini-personale, all’inaugurazione della rassegna organizzata dalla Galleria internazionale area contesa arte a Roma, nella serata di venerdì 19 aprile. Nella personale, dal titolo ‘Anger and desire’, Amanda Rosi ha esposto 3 opere fotografiche di grande formato.

Le opere

«Si tratta di 3 foto di nudo che possono essere considerate anche dei ritratti – spiega l’artista – realizzate con una vera body painting sul corpo del soggetto, e senza nessun ritocco o elaborazione grafica. Ad essere sincera si tratta di alcuni tra i miei primi lavori, ma che non avevo mai avuto la possibilità di esporre come volevo. E’ stato ragionando con le curatrici della mostra, Tina e Teresa Zurlo, le quali ringrazio infinitamente, che ho scelto di presentare le 3 opere come un trittico in grado di racchiudere parte essenziale della mia poetica». Le opere hanno trovato grande apprezzamento da parte dei critici presenti, del pubblico e delle stesse galleriste: «Io e Amanda ci siamo siamo ritrovate sulla stessa lunghezza d’onda», ha affermato la curatrice Tina Zurlo durante la presentazione. «E questo è stato per me importante. E’ un’artista che merita una grande personale, perché osservando una sua opera capisci che lei è emozione pura. E questo per me è importantissimo poterlo riscontrare in un artista». Spiega l’artista, la cui produzione è sempre più incentrata non solo sulla fotografia, ma anche sulla video art: «Ora l’attenzione è dedicata al mio prossimo progetto. Si tratta di un’opera video che parla di transumanesimo in modo assolutamente inedito. Ho quasi terminato la fase creativa, non appena avrò risolto l’aspetto ‘finanziario’ del budget necessario per realizzarla, potrò passare alla fase di produzione. Mi sto dedicando infatti ad opere audiovisive abbastanza complesse da realizzare in modo indipendente. Per questo motivo, insisto molto sulla collaborazione tra artisti, è l’unico futuro possibile per preservare un’arte libera». La personale di Amanda Rosi sarà presente in Galleria fino a domenica 28 aprile.