Terni, ‘Amici della Lirica’ apre le porte ai soci Junior: 1 euro per iscriversi

L’associazione ‘Amici della Lirica della provincia di Terni’ ha riunito in assemblea i propri soci per la chiusura della stagione 2023/2024. «Grande apprezzamento – spiega una nota dell’associazione – è stato espresso da tutti per il felicissimo esito dell’opera ‘Rigoletto’, andata in scena lo scorso 20 aprile a palazzo Gazzoli. Ulteriore motivo di soddisfazione, la presenza tra il pubblico di numerosi giovani e giovanissimi. Tale circostanza ha suggerito al presidente dell’associazione Francesco Giordanelli la proposta di istituire la categoria di iscritti ‘Soci Amici della Lirica Junior’, riservata a ragazzi e giovani fino a 26 anni«. La proposta «è stata accolta all’unanimità dall’assemblea che ha stabilito la simbolica quota di iscrizione di 1 euro. Il primo degli iscritti ‘junior’ è stato Daniele Castellani, appassionato e conoscitore del melodramma nonostante la giovanissima età. Nel corso della stagione 2024/2025 ai soci Junior saranno riservati eventi e iniziative pensati espressamente per loro».

