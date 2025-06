Un’iniziativa congiunta tra realtà politiche e associative del territorio per la raccolta e la distribuzione di materiale ludico/di necessità per famiglie e bimbi in difficoltà. Si chiama ‘Aperidono’ ed è stata programmata venerdì 4 luglio in via Mentana 48/E, nella casa di Rifondazione Comunista.

L’iniziativa di solidarietà si svilupperà dalle 18 ed è promossa da Palco Communications con l’adesione di numerose realtà politiche, sociali e culturali del territorio. «Il format è semplice: si dona materiale sanitario, giocattoli, alimentari a lunga conservazione o pet food, e in cambio si riceve un aperitivo popolare, da vivere insieme come occasione di incontro e comunità. L’obiettivo è raccogliere beni di prima necessità per supportare famiglie e bambini in difficoltà, in un momento in cui le fragilità sociali sono sempre più diffuse, anche nella nostra città», viene sottolineato.

‘Aperidono’ vede la partecipazione di RC, M5S, Gruppo Vecchio Stampa Ternana, Asd Antonio Gramsci 1973, Brigata Gagarin Ternana e Arci comitato provinciale Terni. «Una rete plurale, unita dall’impegno per i diritti, la giustizia sociale e l’aiuto reciproco».