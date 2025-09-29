Cinque anni e tanta voglia di crescere ancora. La Kid design week torna a Terni dal 30 settembre al 4 ottobre con un’edizione speciale, celebrando un traguardo importante e proponendo una settimana intensa di attività, incontri e laboratori dedicati al tema ‘Aperture’, filo conduttore che mette al centro le relazioni con se stessi e con gli altri, in ogni fase della vita.

Nata nel 2021 da un’idea di Utilità manifesta/design for social Aps e sviluppata insieme al Comune di Terni, la manifestazione si è affermata negli anni come un punto di riferimento per la comunità educante. La sua missione è quella di creare ponti tra scuole, famiglie e territorio, in un momento storico complesso e segnato anche da forti distanze generazionali.

Il programma 2025, che si svolgerà al Caos e alla Biblioteca comunale, propone oltre 27 appuntamenti su più fronti: socio-relazionale, educativo, creativo, fino all’aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori del settore. Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione, e rivolte a una fascia d’età che va dai più piccoli (0-6 anni) fino agli adolescenti.

Non mancano i laboratori curati da giovani talenti e professionisti nazionali. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Valentina Lisi (Manifattura Lizard), scenografa ed esperta di tecniche di lavorazione della carta, che martedì 30 settembre proporrà al Caos il laboratorio creativo per adulti ‘Cartografia fantastica’; Luca Recchia, graphic designer e progettista, che mercoledì 1° ottobre condurrà in Bct l’atelier ‘Wanderland Eda’, un metodo di apprendimento legato alla manualità; e Paolo Mai, pedagogista, atteso venerdì 3 ottobre al Caffè letterario della Bct con il talk ‘Nella testa degli adolescenti risiede un tesoro’, dedicato a genitori, docenti e professionisti che lavorano con i ragazzi.

Il festival si arricchisce inoltre del contributo di università e istituti di design e della collaborazione con realtà del territorio come Confartigianato imprese Terni, R-Store | Rekordata e Arpa Umbria, che giovedì 2 ottobre porterà in piazza della Repubblica un’attività open-air per le scuole superiori.

A rendere ancora più viva la manifestazione è la partecipazione delle scuole ternane: gli istituti comprensivi Giovanni XXIII, Marconi e Oberdan i licei artistico Metelli e classico Tacito, dell’Itt Allievi – Sangallo. Dal 1° al 3 ottobre anche le sedi dei Servizi educativi comunali si apriranno ai bambini e alle famiglie con attività speciali, pensate e realizzate direttamente dagli educatori.