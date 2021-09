Terni, ‘Appuntamenti con l’Unità’: venerdì si parla di Pnrr

‘Pnrr: sfide e opportunità per l’Italia e per Terni’. Questa l’iniziativa prevista venerdì pomeriggio al centro sociale Tacito di via Vulcano nell’ambito degli ‘Appuntamenti con l’Unità’ a firma Pd: saranno protagonisti l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio, il portavoce delle minoranze in consiglio regionale Fabio Paparelli, Sandro Piermatti di Articolo 1 e Silvia Camillucci, coordinatrice regionale del Cesvol. Con loro anche Emidio Gubbiotti della segreteria Pd di Terni. A coordinare l’evento il segretario del circolo Pd di borgo Bovio, Maurizio Moriconi. L’iniziativa è all’aperto e, in caso di maltempo, si terrà al chiuso con Green pass necessario.

