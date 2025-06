È ufficiale: Edoardo Pannacci sarà ancora alla guida del movimento giovanile di Forza Italia in Umbria. La riconferma è arrivata nel pomeriggio di giovedì 26 giugno per volontà del nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni. Pannacci, già collaboratore di Andrea Romizi sia da sindaco di Perugia che da consigliere regionale, «ha consolidato nel tempo una solida esperienza politica e tecnica – riporta una nota degli azzurri umbri -, maturando una profonda conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione».

Tra i primi a congratularsi per la riconferma c’è stato il parlamentare umbro e portavoce nazionale del partito, Raffaele Nevi, che ha sottolineato l’importanza della continuità nel lavoro politico: «Edoardo viene da una lunga militanza in Forza Italia e ha saputo trasformare la sua passione politica in azione concreta, aggregando attorno a sé tanti giovani e costruendo iniziative basate sui fatti. È giusto che il lavoro iniziato possa proseguire». «La scelta di dare continuità alla guida regionale dei giovani azzurri in Umbria – conclude la nota del partito – viene letta come un segnale di fiducia e stabilità all’interno del partito, che punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza tra le nuove generazioni».