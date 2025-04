di M.L.S.

Non solo Cantamaggio. Il mese di maggio si preannuncia ricco di eventi per Terni. Dall’8 all’11 maggio, infatti, approda in città ‘Gusto Italia’, la manifestazione fieristica nazionale dedicata esclusivamente al cibo e alle bevande italiane che coinvolgerà piazza Europa e piazza della Repubblica.

Annuncio Pubblicitario

Si tratta di una grande fiera-mercato che giunge per la prima volta a Terni e che vedrà protagoniste la qualità e l’unicità dei rinomati prodotti della cucina e delle cantine italiane, con degustazioni ed esposizioni che spazieranno dagli alimenti di base alle specialità gastronomiche, dai salumi ai piatti a base di carne, dal vino ai dolci, e poi pasta, surgelati, latticini.

«I visitatori – spiega l’assessore comunale al commercio Stefania Renzi – avranno l’occasione di scoprire i migliori prodotti italiani, con una vasta gamma di articoli provenienti da tutte le regioni. Non mancheranno spettacoli di musica e salotti sul tema del gusto con esperti e ospiti d’eccezione. Ci sarà anche il coinvolgimento delle scuole».

Annuncio Pubblicitario

Un altro evento destinato dunque a creare movimento nelle vie cittadine. Non mancheranno iniziative per i bambini come il teatro nazionale dei burattini di Mauro Apicella, ma anche artisti di strada e concerti. Come detto, a fare la parte del leone saranno soprattutto i prodotti tipici delle regioni italiane e le specialità territoriali. In piazza anche molto artigianato artistico e tradizionale, creazioni handmade, salotti del gusto, laboratori, appuntamenti dedicati alla tradizione culinaria locale.