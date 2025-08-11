Asia è una giovane con problemi psichiatrici e disagi. Della sua storia ne avevamo parlato lo scorso maggio e ora la mamma lancia un appello: la 21enne si è allontanata domenica pomeriggio dalla Comunità Incontro di Amelia e non ha fatto rientro. Per info e segnalazioni è possibile contattare il 388 7357494.

MAGGIO 2025, LA MAMMA: «VIVE IN BILICO E NON SO PIÙ COSA FARE»

La Comunità ha subito denunciato la scomparsa della ragazza che, già in passato, aveva fatto presente l’intenzione di voler lasciare il percorso terapeutico nella struttura di Amelia. La mamma nella scorsa primavera aveva denunciato le sue problematiche, nonché la pericolosità sociale: «Aiutatemi a trovarla, potrebbe essere già nei guai», il suo grido d’allarme. La speranza è che si possa risolvere la situazione nel migliore dei modi.