Terni, Baravai 2022: III edizione al via. Il programma completo, spicca Drusilla Foer

Tutto pronto all’anfiteatro romano per la III edizione di Baravai, la rassegna di concerti, stand up comedy e spettacoli organizzata dalla Cooperativa Le Macchine Celibi in collaborazione con Degustazioni Musicali e Letz. Si inizia giovedì sera. I biglietti sono disponibili in prevendita ed è consigliato l’acquisto direttamente dal sito web di Baravai a questo link. Dall’11 giugno i biglietti sono acquistabili anche presso il Far Art Club di Terni e presso Baravai.

Il programma

Giovedì 28 luglio

ore 19.00 Lori Goldston (Giardino del Baravai) – ingresso gratuito

ore 21.00 Timber Timbre (ingresso con lo stesso biglietto dello spettacolo di Agnes Obel main stage)

a seguire Agnes Obel (main stage Anfiteatro Romano) – biglietto 20 euro + d.d.p

Sabato 30 luglio

ore 19.00 Eterobasiche (Giardino del Baravai) – ingresso gratuito

ore 21.00 Drusilla Foer (main stage Anfiteatro Romano) – biglietti da 33 euro + d.d.p

Domenica 31 luglio

ore 19.00 Vittotov (Giardino del Baravai) – ingresso gratuito

ore 21.00 Fabio Celenza (ingresso con lo stesso biglietto dello spettacolo di Michela Giraud main stage)

ore 21.30 Michela Giraud (main stage Anfiteatro Romano) – biglietti da 17 euro + d.d.p.

Venerdì 26 agosto

ore 19.30 Colla Zio (Giardino del Baravai) – ingresso gratuito

ore 21.00 Chiello (main stage Anfiteatro Romano)) – biglietto 27 euro + d.d.p

ore 23.00 Thru Collected (Giardino del Baravai) – ingresso gratuito

Sabato 27 agosto

dalle ore 19.00 e aftershow dopo il concerto di Cosmo presso Giardino del Baravai (ingresso gratuito)

Cantieri Sonori Sound System, Federico Cassetta e Dan Mar

ore 21.00 Whitemary (ingresso con lo stesso biglietto dello spettacolo di Cosmo main stage)

ore 21.30 Cosmo (main stage Anfiteatro Romano) – biglietto 33,50 euro + d.d.p

Martedì 6 settembre

ore 21.00 Edoardo Ferrario – biglietto 17 euro + d.d.p.

Si parte

A dare il via alla terza edizione giovedì 28 luglio sarà l’artista danese multi-platino Agnes Obel. Accompagnata da pianoforte e archi, la sua musica, apprezzata in tutta Europa, rimanda a mondi onirici malinconici e sofisticati. Si prosegue con gli eventi di Baravai Comedy, lo spazio della rassegna dedicato alla stand up comedy, che per questa terza edizione ospita Drusilla Foer con il suo recital Eleganzissima: un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla sua straordinaria vita, vissuta fra l’Italia e Cuba, ricco di musica e di canzoni dal vivo per coinvolgere il pubblico nel racconto di una realtà poco ordinaria di un personaggio straordinario. L’appuntamento all’Anfiteatro Romano è per sabato 30 luglio insieme alle Eterobasiche, duo comico divenuto famoso sui social. Il giorno successivo, domenica 31 luglio, vede ospite Michela Giraud. La stand-up comedian porta in scena ‘La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!… Reloaded!’, un monologo dal ritmo serratissimo che si fa megafono di manie e tic di una generazione. Tutti gli eventi si terranno fra il main stage, ovvero l’Anfiteatro Romano, e il giardino del Baravai diventato il principale punto di aggregazione della città.