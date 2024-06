Terni, ‘Barista Cup’: trionfo nazionale per Luca Riccardi

C’è chi a Terni può festeggiare un riconoscimento nazionale. Si tratta del 41enne Luca Riccardi del bar Attymo di via San Valentino: ha trionfato nella prima edizione della ‘Meinl Barista Cup’, basato sul rinomato brand viennese di caffè premium. La finale italiana c’è stata lo scorso venerdì a Ferrara.

La gara ha visto la partecipazione dei migliori baristi italiani: si sono sfidati nelle categorie di espresso, cappuccino e signature drink. Il vincitore è Riccardi: «Ha dimostrato eccellenza tecnica e creatività – spiegano gli organizzatori – nella preparazione del caffè, ricevendo l’elogio della giuria composta da esperti del settore per la sua maestria e passione per l’arte del caffè». Il 41enne ha oltre 10 anni di esperienza nel settore ed ha frequentato diversi corsi certificati dalla Specialty coffee association (Sca), perfezionando le sue competenze in brewing, roastery, sensory e caffè verde.

La Meinl Barista Cup è un concorso internazionale, lanciato per la prima volta da Julius Meinl nel 2024, per celebrare i baristi di talento che ogni giorno servono il caffè premium del brand in tutto il mondo. La finale internazionale ci sarà il 19 settembre a Vienna, in Austria: i tre baristi che otterranno il punteggio più alto vinceranno un viaggio in Honduras. «Luca ama le estrazioni in filtro e le monorigini, cercando sempre di offrire ai clienti non solo un eccellente caffè, ma anche un’esperienza arricchente e personale, condividendo con loro la storia del caffè dalla filiera fino all’ultima estrazione».