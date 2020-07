Terni, sale studio Bct chiuse: «Così non va»

dei consiglieri comunali di M5S, Pd, Senso Civico e Terni Immagina

La biblioteca comunale di Terni deve tornare ad essere luogo di studio, di aggregazione, di iniziative culturali. Raccogliamo le segnalazioni di numerosi studenti, di educatori e di studiosi in generale sul mancato funzionamento della bct.

La biblioteca comunale è aperta solo – peraltro con orario ridotto – per il prestito. Le sale dello studio sono invece chiuse. Si tratta di una carenza che colpisce tutti coloro che nel corso degli anni hanno utilizzato la bct per preparare gli esami universitari e non, i concorsi, per tenersi aggiornati. La bct è inoltre un sano luogo di aggregazione, soprattutto nei mesi estivi quando le scuole sono chiuse.

Rileviamo che numerose biblioteche pubbliche hanno riaperto all’indomani della fase 2, utilizzando chiaramente tutti gli accorgimenti del caso come gli strumenti di protezione individuale, la misurazione della temperatura per utenti e operatori, la sanificazione dei locali. Più di una biblioteca ha riattivato iniziative culturali aperte al pubblico, pur utilizzando il distanziamento e il contingetamento delle presenze.

La scelta dell’amministrazione comunale di Terni è stata quella più facile e più comoda, di rinunciare cioè a utilizzare questo grande spazio culturale e aggregativo, mandando anche il messaggio che della bct, della cultura, dello studio si possa fare a meno. Il divertimento, il calcetto, l’aggregazione nei locali pubblici sono giustamente possibili, la bct invece non è possibile utilizzarla, come se fosse una attività minore.

Chiediamo all’assessore alla cultura di mettersi al lavoro, di attivarsi su questo fronte, in quanto la biblioteca aperta e fruibile in sicurezza è una esigenza vitale per tanti ternani, per tutti quei cittadini che ritengono che la loro vita sia fatta anche di istruzione, studio, cultura. La città e in particolare le nuove generazioni non possono permettersi ulteriori vuoti e assenze, che possono assumere connotati anche drammatici. Attendiamo risposta quanto prima.