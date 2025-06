Sarà una prima edizione ricca di significati quella dell’infiorata del Corpus Domini che si svolgerà domenica 22 giugno a Borgo Bovio, in piazza Giovanni Paolo II. Un evento fortemente voluto dal Comitato di quartiere Il Borgo, dal Consiglio pastorale e dal Comitato festeggiamenti della parrocchia Santa Maria della Misericordia, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

A partire dalle 18, dopo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, la comunità darà vita a un percorso di arte effimera, lungo 293 metri lineari per una superficie complessiva di circa 240 metri quadrati. Il tappeto, realizzato con segatura colorata e materiali di recupero, sarà decorato con motivi geometrici e quattro icone poste ai vertici dell’opera.

«L’Infiorata del Corpus Domini, alla sua prima edizione a Borgo Bovio rappresenta molto più di una manifestazione religiosa. È la dimostrazione di quanto una comunità viva e partecipe possa contribuire alla valorizzazione dei propri spazi e alla costruzione di una città più inclusiva», è stato sottolineato dall’assessore comunale Viviana Altamura. «Eventi come questo rieducano alla partecipazione, alla solidarietà, al rispetto reciproco. È un’occasione per ridare vita al quartiere, stimolare la creatività e rinsaldare il senso di comunità».

Dopo la Santa Messa, la processione con il Santissimo sacramento attraverserà piazza Giovanni Paolo II, dove sarà benedetta l’infiorata prima del rientro in chiesa. Un momento di comunità e bellezza condivisa, in cui la fede si intreccia all’espressione artistica, per celebrare il Corpus Domini e dare un segnale forte di rinascita, partecipazione e senso di appartenenza.