Terni, borsa di studio ‘Luisa Pruni Piccioni’ a Virginia Moriconi

Virginia Moriconi è la destinataria della borsa di studio ‘Luisa Pruni Piccioni’ per l’anno scolastico 2023/2024. La consegna si è svolta mercoledì mattina nella sede della scuola Da Vinci: la giovanissima l’ha ricevuta in compagnia dei genitori, della sorella, della famiglia Piccioni – con i figli Andrea e Paola -, il prof Massimo Piccioni ed i nipoti Francesco e Alessandro.

La valorizzazione

«Un grande grazie – le parole del prof Piccioni – a nome della nostra famiglia. Cara 3^E di oggi, cara Virginia: a voi i nostri più vivi complimenti e il nostro grazie per la presenza. Un grazie di vero cuore al dirigente scolastico e a tutto il suo staff, a tutte le funzioni istituzionali di questa eccellente scuola, alle persone che ci accompagnano in questa proposta di valorizzare un ricordo ma soprattutto di voler essere uno stimolo per costruire le fondamenta per un futuro. Il vostro futuro, cari giovani, in un passaggio di consegne che traduca le cose buone di ciascuno in una proiezione di continuo miglioramento. Un particolare saluto e ringraziamento al mister della Ternana Roberto Breda, oggi presente qui con noi come simbolo dello sport e come rappresentante della Ternana calcio con cui organizziamo il memorial di calcio Luisa Pruni Piccioni. Sport, lealtà ed impegno come valori della vita e della società. Il primo nostro pensiero è per voi giovani che rappresentate il futuro: siete l’investimento più importante poiché siete portatori delle nostre speranze e le vostre conoscenze, la vostra intelligenza e la vostra cultura sono l’unica garanzia per una collettività che ha necessità di essere sempre più consapevole, solidale e proiettata verso nuovi orizzonti ricchi di valori per una società sempre migliore, in cui il senso del dovere verso se stessi e verso gli altri è il presupposto per valorizzare i propri diritti. Siamo qui oggi per ricordare chi riponeva proprio in voi le speranze di come attraverso l’impegno, lo studio e il rispetto per gli altri era possibile vincere le nuove sfide delle dinamiche sociali, in cui solo la cultura rappresenta la via maestra. A te, Virginia gli auguri per uno splendido futuro ricco di soddisfazioni, anche te costituisci un esempio che è di grande stimolo per chi oggi ti guarda con ammirazione».