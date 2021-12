Terni, caldaia rotta da mesi: 42 famiglie al gelo nei palazzi Ater

di Federica Liberotti

«Viviamo in casa con i cappotti, tre paia di calzini, le scarpe ed i guanti. Per riscaldarci andiamo avanti con stufette a gas e kerosene, se provi ad attaccare quelle elettriche salta subito la corrente. E intanto le spese corrono, e non solo quelle, anche i raffreddori. La situazione, insomma, è insostenibile». C’è rabbia tra i residenti dei palazzi Ater di via Liutprando 26/d e 26/e, nel quartiere di San Giovanni, a Terni, da aprile scorso ormai senza riscaldamento. La caldaia centralizzata si è rotta, ma in questi otto mesi non è stata ancora sostituita, costringendo le 42 famiglie, con l’arrivo dell’inverno, a vivere letteralmente al gelo.

La problematica

Tra i residenti che vivono negli appartamenti di proprietà dell’Ater, tante persone invalide e anziane. Come la signora Pasqualina, 89 anni, o Giuseppa di 86. Il figlio della prima, Bruno, e la nuora della seconda, Sonia, spiegano la questione: il palazzo – un unico edificio con due ingressi distinti – ha avuto accesso al superbonus del 110% per l’efficientamento energetico. Oltre ai nuovi infissi, anche la spesa per la nuova caldaia – oltre 40 mila euro – rientra dunque in questo intervento, i cui tempi, tra burocrazia e procedure varie, non sono al momento ancora certi. «Visto che la situazione era nota da mesi, perché si è aspettato tutto questo tempo e ci si è ridotti all’inverno?» si chiedono Bruno e Sonia, e con loro gli altri condomini. Con il superbonus l’intervento è ovviamente a costo zero per l’Ater e per i proprietari degli appartamenti che, nello stesso edificio, negli anni sono stati venduti ai privati. Se si fosse proceduto alla sostituzione ‘ordinaria’ della caldaia, l’agenzia di edilizia residenziale avrebbe invece dovuto pagare di tasca propria il costo della caldaia.

Le spese e i rischi per la salute

In attesa di un intervento, si va avanti come si può. «In un mese ho speso 350 euro di kerosene – spiega Sonia -, altri 50 di medicine e sciroppi per i malanni causati dal freddo in casa. Per poi non parlare della pericolosità delle stufe. Spendiamo anche più di 150 euro di condominio al mese, siamo riusciti solo ad avere uno sconto di 40 euro per tre mesi. Se chiediamo spiegazioni ci dicono che noi, come inquilini, non abbiamo voce in capitolo». E poi ci sono le preoccupazioni per la salute degli anziani. «Speriamo solo che le nostre madri riescano a passare indenni l’inverno – aggiunge Bruno -, alla loro età non possono rischiare di ammalarsi. C’è chi è già finito in ospedale. Siamo preoccupati».

Natale al freddo

«Proprio in questi giorni sono in attesa di risposte dalla ditta sui tempi di sostituzione della caldaia, che avverrà sicuramente ormai ad anno nuovo, speriamo già a gennaio» spiega, interpellato sulla questione, Simone Torricelli, l’amministratore di condominio dei due palazzi. Che precisa: «Quando la caldaia si è rotta la scorsa primavera, si è tentato di aggiustarla, purtroppo invano. Nel frattempo sono partite le pratiche per la richiesta di accesso al superbonus che, tra progettazione e prefattibilità, hanno richiesto tre o quattro mesi. Un tempo tra l’altro più lungo della norma, essendo l’edificio di proprietà di un soggetto come l’Ater. La particolarità del caso – continua Torricelli – è che ci sono interessi differenti, quelli degli inquilini che vogliono la sostituzione della caldaia il prima possibile, e quello dei proprietari degli appartamenti, tra cui appunto l’Ater, che vogliono usufruire del bonus per non pagare l’intervento». Prima di riaccendere i termosifoni, insomma, bisognerà avere ancora pazienza.

VIDEO INTERVISTA