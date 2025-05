Preparativi in corso nell’area nord di Terni per uno dei consueti appuntamenti di primavera. Dal 23 maggio al 1° giugno torna ‘Campomaggiore in festa’, l’iniziativa organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Bosco: c’è l’ok del Comune alla trasmissione alla Regione del documento per l’inserimento nel calendario regionale delle sagre/feste popolari.

L’evento è possibile grazie all’impegno dei volontari tra cibo, serate di svago, beneficenza ed intrattenimento. Nel primo weekend ci sarà un duo comico più che noto nelle regioni centrali d’Italia: sabato 24 maggio ci saranno le Pere Cotogne – doppiaggi comici – in via delle Terre Arnolfe 18. A renderlo noto sul proprio profilo Facebook sono Riccardo Bocali e Mauro Piccioni stessi, i due componenti.