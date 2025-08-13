Terni Canta d’Autore, chiuso il cerchio sui 20 finalisti che si esibiranno sabato 6 settembre in piazza Duomo. «Nei 20 brani originali scelti si ritrova un autentico spaccato della nuova musica cantautorale italiana, con tematiche tra le più diverse», spiegano gli organizzatori.

I finalisti arrivano a Terni da ogni parte d’Italia: da Savona, Varese, Bergamo, Cesena, Rimini passando per Pescara, L’Aquila, la vicina Roma fino ad arrivare a Napoli e Bari. Non mancano i cantautori locali, pronti a rappresentare la scena del territorio. «I 20 partecipanti si contenderanno il premio per il miglior inedito e quello per il miglior testo, assegnato da Paginesi e Io Sono Una Persona Per Bene, partner della manifestazione, oltre al premio per la migliore interpretazione di una cover».

«Sarà un vero viaggio tra le nuove proposte della canzone d’autore italiana e i brani del cantautorato già affermato, alcuni dei quali veri e propri classici. Interpretazioni personali – continuano Argoo e Terni Città Futura – che renderanno omaggio a grandi nomi della nostra musica. Non mancheranno le canzoni di Sergio Endrigo, a cui la manifestazione era originariamente dedicata, insieme ad alcuni capolavori di Luigi Tenco, Lucio Dalla, Franco Battiato, Lucio Battisti e Francesco De Gregori. Meno scontate, ma altrettanto preziose, le reinterpretazioni di brani di Rino Gaetano, Pino Daniele, Pierangelo Bertoli, Nino Bonocore, Pino Mango e Diodato». Accesso gratuito. Con posti a sedere disponibili e conduzione nelle mani di Silvia Santarelli.