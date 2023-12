Terni: capodanno in piazza con Povia, Marco Ligabue e Provenzano DJ

Saranno Giuseppe Povia e Marco Ligabue i due protagonisti del capodanno in piazza a Terni. L’annuncio, nella serata di lunedì, è del vice sindaco Riccardo Corridore via Facebook. Con loro – scrive Corridore – ci sarà anche il noto Provenzano DJ e i dettagli verranno diffusi in questi giorni. Niente Dolcenera, quindi, con il nome della cantante salentina che aveva tenuto banco soprattutto nella giornata di lunedì. Il milanese Povia ha vinto il festival di Sanremo nel 2006 con ‘Vorrei avere il becco’. L’emiliano Marco Ligabue, fratello di Luciano, è chitarrista e cantante e si distingue anche per il taglio sociale del proprio impegno e della produzione artistica.

