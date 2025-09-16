Tutto pronto nel Ternano per la 4° mostra scambio organizzata dalla sezione locale dell’associazione radioamatori italiani. L’evento si svolgerà sabato 20 settembre presso gli impianti sportivi di Ponte San Lorenzo, (Narni).

Si tratta di una manifestazione non a carattere commerciale che ha l’obiettivo «di creare una occasione di incontro tra gli appassionati di radio». L’ingresso è libero e l’orario va dalle 9 alle 17: «Vi invitiamo a partecipare portando tutto quello che vorreste scambiare prenotandovi sul sito», spiegano gli organizzatori.