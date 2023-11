Terni: cento giovani suonano insieme per condividere l’amore per la musica

Mercoledì mattina, al teatro ‘Secci’ di Terni, una grande orchestra formata da cento ragazzi si è esibita per il piacere di condividere l’amore per la musica. Si tratta degli alunni delle scuole facenti parte della rete ‘Insieme per la musica’, creata dal liceo musicale ‘Angeloni’ e dalle scuole medie ad indirizzo musicale ‘Marconi’, ‘De Filis’, ‘Oberdan’ di terni. Hanno preso parte all’evento le dirigenti delle rispettive scuole, il vescovo Francesco Antonio Soddu e l’assessore alla scuola Viviana Altamura.

