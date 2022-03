Terni, chiuso lo storico bar Vetturini

di F.L.

Clienti affezionati, residenti e commercianti del posto se ne sono accorti già da diversi giorni: ha chiuso (almeno per ora) lo storico bar Vetturini, a Terni, da oltre mezzo secolo un punto di riferimento in piazza Bruno Buozzi, piazza Valnerina per i ternani.

Locale storico

Le serrande si sono abbassate per l’ultima volta i primi di marzo e ancora è difficile dire se e quando potranno rialzarsi. È in corso infatti un contenzioso civile tra gli ultimi gestori dell’attività e i proprietari dei locali, appunto la famiglia Vetturini, che nel lontano 1935 avviò per prima il bar pasticceria. Quest’ultimo già allora si trovava in piazza Buozzi e solo nel periodo di ricostruzione del palazzo sovrastante, negli anni ’60, si trasferì nell’area di piazza Corona. Ma dal giugno 1968 l’attività è tornata proprio in piazza Buozzi e da allora non si è più spostata.

Futuro incerto

Dopo il passaggio di mano da parte della famiglia Vetturini, il bar ha cambiato un paio di gestioni. Fino alla momentanea (si spera) chiusura. La questione dovrà dunque essere definita dal tribunale, ma nel frattempo sarebbero già diverse le telefonate giunte ai proprietari dei locali da parte di commercianti intenzionati a proseguire l’attività. Un auspicio, quello della riapertura, condiviso dai commercianti della zona che – considerato anche il prossimo cantiere di largo Cairoli – sperano che l’area possa tornare presto a riqualificarsi e rivitalizzarsi.