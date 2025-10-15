di S.F.

Cimiteri di Terni, ora il mirino si sposta su altro. E con un corposo impegno di spesa massimo messo nero su bianco: c’è il via libera ad un accordo quadro da 182 mila euro per tentare di risolvere il problema delle scale, emerse durante i sopralluoghi della prima commissione consiliare.

La motivazione viene citata in premessa: «In diversi cimiteri comunali – si legge – risultano mancanti o non più utilizzabili le scale destinate all’accesso ai loculi da parte dell’utenza, in quanto le attrezzature attualmente presenti risultano danneggiate, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e non idonee a

garantire un uso sicuro da parte dei visitatori, anche appartenenti a categorie fragili». Non il massimo.

Ci sarà dunque l’acquisto e la messa in opere di nuove scale metalliche per i padiglioni a norma e con adeguate condizioni di sicurezza, anche al fine «di prevenire potenziali incidenti o lesioni agli utenti e di migliorare la fruibilità complessiva degli spazi cimiteriali». L’accordo quadro consentirà di affidare in appalto i lavori di manutenzione straordinaria con validità di 360 giorni: «La cifra indica l’importo presunto complessivo dei lavori e forniture che potrà variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni», la spiegazione sui 182 mila euro.

I fondi hanno copertura grazie agli stanziamenti di bilancio provenienti dalle risorse destinate alla gestione e alla manutenzione dei servizi cimiteriali: «L’intervento – viene evidenziato – assume inoltre una valenza preventiva sotto il profilo della sicurezza pubblica, riducendo il rischio di incidenti e lesioni a carico degli utenti, in particolare delle persone anziane e dei soggetti più deboli che accedono ai diversi padiglioni cimiteriali». Iter in mano al responsabile unico di progetto, il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.