di M.L.S.

La Cina protagonista al circolo ‘Il Drago’ di Terni con un evento che si è tenuto sabato 11 ottobre. Un partecipato incontro culturale sul tema ‘La Cina illustrata’ che ha visto riuniti socie e ospiti presso palazzo Bianchini Riccardi, per un’esposizione tra arti figurative e letteratura con l’obiettivo di scoprire meglio la Cina.

Protagonisti della serata sono stati Luigi Pellissero, autore del libro ‘La Cina svelata’, che ne ha presentato gli aspetti più interessanti e meno conosciuti, e Vittoria Pace che ha illustrato con le sue opere alcuni passaggi del libro per suggellare un incontro tra arti differenti. Il pubblico ha seguito con interesse e partecipazione le testimonianze dei protagonisti, ospitati nelle splendide sale affrescate del circolo. La serata è stata valorizzata dalla presenza di General Consulting, primaria società operante nel settore delle energie rinnovabili. La manifestazione ha confermato la vocazione centenaria del circolo ‘Il Drago’ come punto di riferimento e luogo di incontro culturale e artistico del territorio.

FOTO