La sala convegni dell’hotel Michelangelo di Terni, ospiterà sabato 10 e domenica 11 maggio, la 49° edizione della mostra-convegno del circolo filatelico e numismatico ‘Rodolfo M. Borzacchini’, dedicata quest’anno al centenario della Ternana Calcio. «I soci – spiega il presidente del circolo Carlo Tabarrini – hanno lavorato sodo per dare il giusto riconoscimento a quanti, nell’ambito dei cento anni della Ternana, si sono prodigati per far conoscere Terni, la città e la sua squadra a livello nazionale». Nell’occasione verranno esposti anche quindici quadri che, attraverso articoli, documenti e foto, consentiranno di percorrere il ‘secolo rossoverde’. L’ingresso alla manifestazione è libero.