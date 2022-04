Terni, città intelligenti: un corso gratuito rivolto ai laureati

Api servizi srl in collaborazione con Enfap Umbria, Università degli Studi di Perugia e Apiform srl presenta il progetto Green deal: l’occasione per 45 ragazzi sotto i 30 anni e disoccupati, iscritti ad uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria, di immettersi nel mondo del lavoro nei settori di energia, ambiente e chimica verde attraverso tre percorsi formativi integrati gratuiti che prevedono 450 ore di attività d’aula e 720 ore (6 mesi) di tirocinio in azienda retribuito 600 euro lorde al mese

‘Esperto in strategie e tecnologie per le città intelligenti’

I tre percorsi formativi integrati sono: Percorso 1 – ‘Tecnico superiore per l’efficientamento energetico degli edifici’, sede Terni (ore aula 450 ore tirocinio 720); percorso 2 – ‘Esperto in strategie e tecnologie per le città intelligenti’, sede Terni (ore aula 450 ore tirocinio 720); percorso 3 – ‘Esperto in progettazione di sistemi di produzione e stoccaggio di energie rinnovabili’, sede Perugia (ore aula 450 ore tirocinio 720). Il percorso formativo ‘Esperto in strategie e tecnologie per le città intelligenti’, curato da Api servizi, sulla tematica delle Smart cities, rappresenta un’opportunità di lavoro per i laureati della Regione Umbria. Il corso è rivolto a 15 allievi/e disoccupati o inoccupati laureati in ingegneria, architettura e scienze della natura, iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Umbria. La regolare frequenza ed il superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di frequenza con profitto. Nel caso in cui il profilo sia inserito nel Repertorio regionale umbro delle qualificazioni, sarà rilasciato certificato di qualifica professionale. Chi è interessato a sviluppare competenze in una professionalità innovativa e che offre opportunità occupazionali può compilare la domanda e consegnarla a mano o inviarla con raccomandata A/R ad Api Servizi srl in Via Manara, 6 – 05100 Terni o tramite PEC a [email protected] entro e non oltre il 13 maggio 2022.