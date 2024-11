Terni, Collescipoli: Federica prova a ravvivarlo con un ristorante ‘slow food’

di S.F.

Ravvivare un po’, o almeno provarci, un borgo che negli ultimi anni ha perso diverse attività. Che, già di per sé, erano poche per ovvi motivi. C’è chi ci sta per provare a Collescipoli, frazione di Terni: è in arrivo un nuovo ristorante ed a gestirlo sarà una under 40 del territorio.

A gestirlo – attraverso una società – sarà l’amministratrice Federica Battaglini, 38enne sommelier dell’olio e chew slow food della condotta di Amelia. Il locale si chiamerà ‘Coclea, cucina e territorio’, in corso dei Garibaldini: mirino in particolar modo sulla cucina vegetariana. «Lavorerò prevalentemente – sottolinea – con prodotti ‘poveri’ del territorio, di piccole realtà agricole attinenti al territorio. La ‘mission’ sarà quella di non fare la spesa nella grande distribuzione». L’obiettivo, come detto, è legato alla frazione ternana: «Cerchiamo di riportarlo un po’ in vita, per me è il primo tentativo da titolare. Una scommessa personale e per Collescipoli». Vedremo se andrà a buon fine. L’auspicio è che sia d’aiuto per una frazione che ne ha davvero bisogno.