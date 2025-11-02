Nel giorno dei Morti, domenica 2 novembre, anche al cimitero di Terni si è tenuta la tradizionale commemorazione con la messa nella chiesa di Santa Maria del Monumento – officiata dal vescovo Francesco Antonio Soddu – alla presenza delle autorità, fra cui la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Poi sono stati ricordati tutti coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere, le vittime delle guerre e i Caduti delle forze armate. Momenti di raccoglimento, all’interno del cimitero di Terni, si sono svolti anche presso la tomba dei Garibaldini e i monumenti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Domenica pomeriggio alle 17.30 in cattedrale, il vescovo presiede la celebrazione ricordando in particolare i vescovi della diocesi, i sacerdoti e i canonici defunti, con la preghiera nella cripta della cattedrale dove sono custodite le tombe del primo vescovo di Terni Anastasio, di monsignor Dal Prà e monsignor Gualdrini.

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO