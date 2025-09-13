Cinquanta biglietti gratuiti per i giovani in carico al servizi sociali del Comune. Sono stati messi a disposizione da palazzo Spada e dagli organizzatori – Terni Città Futura e Argoo – in occasione del concerto di Francesco Renga sabato 20 settembre.

«La grande musica – le parole dell’assessore al welfare Viviana Altamura – abbraccia l’inclusione. In occasione del Tributo D’Autore si apre anche ai ragazzi e alle ragazze sostenute dai servizi sociali. Con una collaborazione sentita e concreta, gli organizzatori, le associazioni Terni Città Futura ed Argoo, hanno voluto mettere a disposizione 50 biglietti gratuiti che permetteranno di vivere una serata speciale: un momento di spensieratezza, di gioia e di condivisione con l’intera città. Questo gesto di generosità offre ai l’occasione di sentirsi parte di una comunità che li accoglie e sostiene. Per i beneficiari dei biglietti sarà un’occasione di incontro e di festa, per la città un segno tangibile di quanto la musica possa essere un ponte capace di unire le persone e farle sentire meno sole».

La Altamura conclude esprimendo «un sincero e profondo ringraziamento a Michele Rossi e Amelia Milardi per la sensibilità e la generosità dimostrate nel donare i biglietti del concerto di Francesco Renga ai giovani che vivono situazioni di difficoltà, con particolare attenzione ai ragazzi delle case famiglia. Questo gesto non è solo un invito a un evento musicale, ma un abbraccio concreto che permette a tanti di sentirsi parte viva della comunità ternana. e speranza. Sapere che i nostri ragazzi potranno vivere una serata di gioia e condivisione riempie di significato il nostro impegno quotidiano come amministrazione».