Un confronto sugli ‘Equilibri di bilancio e il superamento delle criticità nell’ottica della riforma Accrual. Il supporto fondamentale dell’organo di revisione’. Questo il tema che venerdì 12 settembre è stato trattato in Bct dalle 9.30 alle 13.30: protagonista in particolar modo Ardel, l’Associazione nazionale ragionieri enti locali.

L’evento ha affrontato il tema della transizione verso la contabilità economico-patrimoniale negli enti locali e il ruolo strategico svolto dall’organo di revisione nel garantire trasparenza e sostenibilità nei conti pubblici. Ardel è stata rappresentata dal presidente Simone Simeone (dirigente al Comune di Taranto); con lui il vicepresidente Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali) Luciano Fazzi, il consigliere/vicepresidente della fondazione Borghi Guido Mazzoni, il docente dell’università degli studi di Chieti-Pescara Andrea Ziruolo e il dirigente dell’ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica Lucio Dicorato.

Un’iniziativa di approfondimento rivolta ad amministratori, revisori dei conti, professionisti e operatori del settore pubblico. Presenti a livello istituzionale il sindaco Stefano Bandecchi – breve passaggio alle 11.20 – e l’assessore Michela Bordoni. L’introduzione invece ha visto coinvolto il direttore generale Claudio Carbone. A moderare ci ha pensato la dirigente alle risorse finanziarie e governo societario Grazia Marcucci, l’organizzatrice dell’evento.