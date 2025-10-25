Si è celebrata venerdì pomeriggio nella sala consiliare della Provincia di Terni, la cerimonia di consegna dell’Ape d’Oro 2025, seconda edizione del premio istituito dall’ente per rendere omaggio a chi si è particolarmente distinto nei settori del sociale, dello sport, della scuola, della cultura e della sanità.

«L’Ape d’Oro – ha detto il vice presidente Francesco Maria Ferranti – e stata voluta dalla Provincia di Terni per sottolineare ed esaltare i valori sani della comunità come la solidarietà, l’impegno sociale, culturale, civico e sportivo e la coesione di tutto il territorio provinciale». Ferranti ha portato il saluto del presidente Stefano Bandecchi ed ha ringraziato tutte le autorita civili e militari presenti e coloro che hanno operato per la riuscita della manifestazione. Tra questi, gli studenti del liceo artistico di Terni che hanno realizzato la spilla ritraente l’ape simbolo della Provincia. Presenti in sala, fra gli altri, il capo di Gabinetto della Provincia Raffaello Federighi, il sindaco di San Gemini Luciano Clementella, il consigliere provinciale Marco Bruni, il tenente Cristina Parisi per la Guardia di finanza, la presidente del consiglio comunale di Terni Sara Francescangeli, oltre ovviamente ai membri della commissione esaminatrice composta da Alessio Rossi per lo sport, Barbara Margheriti per la scuola, Fernanda Scimmi per solidarieta e volontariato sociale, Tiziana Laudadio per arte e cultura e Alessandro Camilli per la sanità.

I premiati

Arte e cultura: Maria Giulia Cotini, scrittrice e appassionata di sport.

Solidarietà e volontariato sociale: Associazione Leo Club Terni, club giovanile dei Lions Club Terni Host.

Sport: Alberto Migliosi, campione del mondo nel 2019 di canoa kayak Junior a squadre, vice campione d’Europa nel 2023 nel K1, terzo quest’anno nella sprint individuale.

Scuola: Sandra Ceccarelli, insegnante di lettere, tra le prime a sperimentare la ‘classe capovolta’.

Sanità: Simonetta Centurione, medico di medicina generale, segretaria regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.