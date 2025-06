di M.L.S.

Mancano pochi giorni alla ‘Shopping night’, la notte bianca dello shopping. Sabato 5 luglio, con l’avvio dei saldi estivi, le attività commerciali del centro resteranno aperte fino alle ore 23 tra eventi, manifestazioni, musica e flash mob. Parola d’ordine, la valorizzazione della città e la piena sinergia dei commercianti uniti per attrarre ma, ovviamente, anche per fare affari. A tirare le redini ci sono Confartigianato Imprese Terni, il Comune di Terni e il grande apporto dei Comitati di via del centro cittadino che hanno fatto da collante tra le varie attività. Hanno aderito oltre 130 tra negozi di abbigliamento, calzature, ma questa volta, rispetto al simile evento dello scorso anno, ci saranno anche bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pure le grandi catene commerciali. Il punto della situazione nelle interviste di seguito.

VIDEOINTERVISTE

FOTO